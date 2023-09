Politik in Mettmann Ratsmehrheit für Sofortmaßnahmen an Schulen zeichnet sich ab

Die Grünen entschieden sich am schnellsten. Punkt 9.41 Uhr gaben am Donnerstag die Fraktionssprecherin Rebbecca Türkis und ihr Kollege Nils Lessing schriftlich zu Protokoll, die Umweltpartei werde den Ad-hoc-Maßnahmen des Masterplans Schulen bereits in der Ratssitzung am Dienstag, 26. September zustimmen. Macht eine Ausgabe von 10,1 Millionen Euro.