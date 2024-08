Zwei Verletzte im Kreisverkehr zur Osttangente Ölfleck bringt Motorradfahrer zu Fall

So viel weiß die Polizei bislang: Gegen 11:15 Uhr befuhr der 53-Jährige auf einer KTM die Wülfrather Straße aus Richtung Wülfrath kommend. In Höhe des Kreisverkehrs zur Osttangente verlor er nach eigenen Angaben die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Eine ihm nachfolgende 49-Jährige, die mit einer Yamaha in den Kreisverkehr eingefahren war, stürzte an der gleichen Stelle und wurde hierbei so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Beide Motorräder wurden beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 1000 Euro.