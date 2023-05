Kirche in Mettmann Ökumenisches Gemeindefest lockt mit Kuchen und Trödel

Wer diesen ganz besonderen Kirchen-Feier-Tag schon einmal besucht hat, weiß: Für Kinder wie Erwachsene wird an den zahlreichen Ständen gesorgt. Es gibt dabei nicht nur reichlich zu essen und zu trinken, Kinder und Jugendliche bevölkerten in der Vergangenheit außerdem eine Hüpfburg, konnten ihre Malkünste ausprobieren und nahmen an der Gemeinde-Rallye teil, bei der zahlreiche Fragen beantwortet werden mussten. Für die Erwachsenen war im Ökumenischen Zentrum ein reichhaltiges Kuchenbuffet aufgebaut. Direkt nebenan gingen die Besucher beim Flohmarkt auf Schnäppchenjagd.