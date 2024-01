Zwei Kantoren, ein Konzertereignis in Mettmann Mit Joseph Haydn musikalische ins neue Jahr

Freitag werden die Konzerte 2 und 10 an der Klop Truhenorgel A.D. 2001 erklingen. Die Orgel bedient Tanja Heesen, begleitet wird sie vom „Frontczak-Quartett“, in dem Katharina Frontczak und Anna Kurbanow Violine spielen, sowie Maria Zemlicka an der Viola und Dan Zemlicka am Violoncello zu hören sein werden. Zusätzlich wird das Streichquartett „Sonnenaufgangsquartett (Hob. III:78)“, gespielt. Es steht in B-Dur und trägt die Opuszahl 76 Nr. 4.