Finanzamt Mettmann Nur noch eine Woche Zeit für die Grundsteuer-Erklärung

Die Zahl der eingegangenen Grundsteuererklärungen ist in den vergangenen Tagen im Finanzamt Düsseldorf-Mettmann stark gestiegen. Die Abgabefrist endet am 31. Januar 2023. „Im Finanzamt Düsseldorf-Mettmann wurden bisher 40300 Erklärungen abgegeben, rund 60 Prozent. Die Abgabezahlen haben sich in den vergangenen Wochen verdreifacht“, erklärt Jutta Kieseler-Thanscheidt, Leiterin des Finanzamts Düsseldorf-Mettmann. „Wir merken es ganz deutlich, dass der Grundsteuer-Endspurt begonnen hat. Mein Aufruf an alle Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer: Geben Sie jetzt Ihre Grundsteuererklärung ab. Am Dienstag, den 31. Januar 2023, endet die Frist zur Abgabe.“