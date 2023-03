Ehemaliger Wahlkreis Mettmann NRW-Verdienstorden für Michaela Noll

Nach Orden hat es sie nie gedrängt, aber über diese Ehrung freut sich Michaela Noll wirklich: Am kommenden Dienstag, 7. März, wird die in Mettmann überaus bekannte Politikerin – Mettmann I war ihr Wahlkreis – , die zwei Jahrzehnte für die CDU als Abgeordnete im Deutschen Bundestag saß, in Düsseldorf mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet. Mit diesem Orden ehrt die Landesregierung traditionell gesellschaftlich besonders Engagierte für ihre „herausragenden Verdienste am Gemeinwohl“. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird die Auszeichnung bewusst am Vorabend des Internationalen Frauentages verleihen – denn die sechs Geehrten sind ausnahmslos Frauen.