Die Neue in der Mettmanner Verwaltung Nina Lajios ist neue Tiefbauamt-Chefin

Ihr allererstes Projekt als Ingenieurin im öffentlichen Dienst war der Umbau des Hochdahler Marktes. Was damals durchaus kritisch beurteilt wurde, habe inzwischen ein hohes Maß an Akzeptanz erfahren. Bei den Technischen Betrieben Leverkusen war sie zuletzt für große, millionenschwere Projekte verantwortlich. „Ich war die Frau für alle schwierigen Fälle.“ Nach ihrer Ausbildung zur Vermessungstechnikerin bei der Stadt Wuppertal studierte Nina Lajios an der Bergischen Universität Wuppertal Bauingenieurswesen mit dem Schwerpunkt Straßen und Verkehr. Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimafreundlichkeit, die weitere Umsetzung des Radverkehrskonzeptes sind Aufgaben, auf die sich jetzt freut. „Wir werden Mettmann für die Zukunft gut aufzustellen.“ Das Mettmanner Rathaus hat die neue Amtsleiterin als service- und bürgerorientiert wahrgenommen. „Das ist der Stadt sehr wichtig. Das finde ich sehr gut.“ Anders als in anderen Städten sei Mettmann in vielen Bereichen gut aufgestellt. „Es gibt hier ganz tolle Spielplätze und Außenanlagen. Das ist in anderen Städten längst nicht so“, weiß sie. In ihrer Freizeit liebt Nina Lajios Gartenarbeit und findet einen sportlichen Ausgleich zu ihrem Arbeitsalltag beim Golfen.