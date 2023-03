Richtungsweisende Entscheidung in Mettmann 91 Millionen Euro für Gesamtschule

Nach mehr als dreistündiger Debatte hatte die Politik zwar entschieden, keinen Beschluss zur Neuordnung der Schullandschaft am Standort Goethestraße und Borner Weg zu fassen. Dieser Beschluss wurde in die kommende Ratssitzung verschoben, die am 28. März sein wird. Mehr als bloß tendenziell zeichnet sich aber ein Favorit ab, nämlich die in der Präsentation als 2a dargestellte Idee. „Aus unserer Sicht ist das die Variante, die wir präferieren würden“, erklärte der Technische Beigeordnete Tobias Janseps. Kostenpunkt 91 Millionen Euro. Diese Variante bezieht die auslaufende Fuhlrott-Realschule ein, in diesem Planungsbeispiel würde sie für die Gesamtschule erweitert und saniert. Gesamtschüler und OPS-Grundschüler kämen für die Dauer der Bauarbeiten in Containern unter.