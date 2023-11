Umwelt in Mettmann Neun Hektar Solarpark als Leuchtturm-Projekt

Die Pläne für eine Nutzung des Ex-Kalksteinbruchs am Neandertal nehmen Form an. Nachdem der Mettmanner Beigeordnete Tobias Janseps das „schwierige Thema“ im Sommer wieder aus dem Hut gezogen hatte, wurden nun im Planungsausschuss die Aufstellungsbeschlüsse für eine Flächennutzungsplanänderung und einen Bebauungsplan gefasst. Damit werden die Nutzungsarten für das 92 Hektar große Areal im Groben festgelegt; und eine davon, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage (PV), in die Wege geleitet.