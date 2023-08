Neues vom Neandertaler Auf Stacheln gebettet

Wir haben hier gerade einen Turm gebaut. Von dort aus schauen hoffentlich bald Millionen Besucher auf den Ort, an dem damals ein paar Knochenreste gefunden wurden. Seit Jahrzehnten brummt hier bei uns der Laden, das Neanderthal Museum vermeldet Besucherrekorde – und nun? Was sollen Mütter und Väter ihren Kindern jetzt noch erzählen? Vielleicht die Geschichte vom „Swingerclub Neandertal“? Vor zehn Jahren schrieb ich dazu das: Der Neandertaler hat es mit der Treue offenbar nicht so genau genommen. Dass im Jahre 2006 vom Leipziger Max-Planck-Institut initiierte Neandertaler-Genomprojekt hat damals gerade die Ziellinie überschritten, und was unterm Strich dabei heraus gekommen war, beflügelte jenseits allen Forschergeistes auch die Fantasie. Demnach könnte es im Neanderland in Sachen Sex hoch her gegangen sein. Der ganzen Sache auf die Schliche gekommen waren die Forscher durch einen etwa 50.000 Jahre alten Zehenknochen einer Neandertaler-Frau, es war von Inzucht die Rede. Haben unsere männlichen Vorfahren bei jeder sich bietenden Gelegenheit das Jagdwild laufen lassen, um dem nächstbesten Fellröckchen hinterher zu schleichen? Womöglich war das ganze Neanderland ein steinzeitlicher Swingerclub? Bärbel Auffermann hatte damals lächelnd abgewunken: „Da können Sie ruhig eine kleine Liebesgeschichte schreiben“, sorgte die Direktorin des Neanderthal-Museums für Entwarnung.