Mettmann: Neues Netzwerk unterstützt Behinderte

Mettmann „SelbstAktiv“ heißt die Gruppe, die sich jetzt aus dem SPD-Ortsverein Mettmann gegründet hat.

Und obwohl die Wurzeln des Netzwerkes bei den Sozialdemokraten liegen, ist „SelbstAktiv“ für alle offen. Auch ohne Parteibuch können Betroffene oder Interessierte Mitglied werden und sich mit Ideen oder aktiver Arbeit einbringen. Die Idee zur Gründung dieses Netzwerks kam Heribert Klein, als sich im vergangenen Jahr eine Frau an ihn wandte, die selbst behindert ist. „Sie wollte sich bei uns stärker wiederfinden als das im Ortsverein der Fall sein kann“, erinnert sich Klein. Daher griff er die Idee des Netzwerkes „SelbstAktiv“ auf, das so bereits seit 2014 existiert, mittlerweile bundesweit. Bislang gab es das in Mettmann noch nicht. „In einem ersten Gespräch“, so berichtet Klein, haben die Vertreter der Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann, der Evangelischen Stiftung Hephata und natürlich die Behindertenbeauftragte der Stadt Mettmann ihre Unterstützung zugesagt. Auch an eine Einbindung der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung sei gedacht – ebenso an eine Kooperation mit der örtlichen Awo.