Sicherheit und Ordnung in Mettmann Beim „Meet & Greet“ Transparenz schaffen

Verkehr, Sicherheit, illegale Müllentsorgung in den Außenbezirken waren Top-Themen, und in vielen Gesprächen wurde „gegenseitige Rücksichtnahme im Umgang miteinander“ vermisst. Einig waren sich alle, dass viele Probleme gar nicht erst entstünden, würden alle nicht nur auf die eigenen Interessen schauen, Vorschriften einhalten – wie 30 km/h mit dem Auto in den entsprechenden Zonen fahren – Halte- und Parkverbote akzeptieren, oder Rücksicht auf „schwächere Verkehrsteilnehmer“ wie Fußgänger und Radfahrer nehmen.