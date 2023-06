Restaurant in Mettmann Alex Chulin neuer Burger-Chef

Mettmann · Seit März an der Schwarzbachstraße am Start, tut sich wieder was in der Burgerie. Verantwortlich für die stimmige Mischung der handgemachten Burger ist ein neuer Chef.

01.06.2023, 13:53 Uhr

Hier kommt Alex Chulin, er ist der neue Burger-Chef. Foto: Achim Blazy (abz)

Mit der Burgerie hinterm Jubi wurde mutmaßlich eine Versorgungslücke geschlossen. Was einst schnöde Eckkneipe war, ist seit März ein Friko-Tempel vom Feinsten. Zunächst zeichnete Alexander Schmitz als Burger-Chef verantwortlich. Nun heißt es wieder „hier kommt Alex!“, Alexander Chulin übernimmt die Chefrolle. Betriebsleiterin Jessika Schulga ist neu im Team. Sie gehören zum Gastro-System von Philipp Demelt, Alex Schmitz betreut verantwortlich das „La Casa“. Alex und Alex kennen sich übrigens aus der gemeinsamen Zeit im Lintorfer „Gut Porz“, „wir sind rechte Hand und linkes Pfötchen voneinander“, lacht Alex Chulin. Der 28-Jährige hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt und kennt das Geheimnis eines guten Burgers. „Die Qualität des Fleisches ist entscheidend“, sagt er über die Patties, die in seiner Küche Handarbeit sind. Als Profi hat er die „korrekten Garstufen verinnerlicht“, sie zu bestimmen, braucht es kein Thermometer. „Dafür habe ich meine innere Uhr“, beschreibt er den „körpereigenen Wecker“. Dass das Burger-Brötchen als Brioche eine gewisse Süße mitbringt, gibt dem ganzen „das gewisse Etwas“. Und die Höhe eines Burgers? „Erlaubt ist, was gefällt“, das Gesamtkunstwerk kann schließlich auch mit Messer und Gabel gesäbelt werden.

(von)