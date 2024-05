Notfallversorgung in Mettmann Neuer Rettungswagen mit Telenotarzt-System im Einsatz

Gute Nachrichten zum Thema Versorgung und Sicherheit in Mettmann: Die Feuerwehr hat einen weiteren neuen Rettungswagen (RTW) in Dienst gestellt. Der Mercedes Sprinter wurde im April bei der Firma in Neubrandenburg abgeholt. Es ist das letzte von insgesamt sechs bestellten Rettungswagen, die laut aktuellem Rettungsdienstbedarfsplan vorgehalten werden müssen.