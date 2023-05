Termine für Mettmann Neuer Abfuhrplan für Restmüll und Altpapier

Die Abladestelle, an der die Stadt bisher Restmüll und Altpapier in Mettmann abgeliefert hatte, sollte am 1. Juli geschlossen werden. Ab dann sollte der Restmüll nach Hilden und das Altpapier nach Langenfeld transportiert werden. Die wesentlich längeren Anfahrtswege zu den Kippstellen führten zu neuen Tourenplanungen, die jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Abfallkalenders Ende 2022 noch gar nicht feststanden.