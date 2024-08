Stichtag für die Änderungen ist der Fahrplanwechsel am 21. August Neue Wege und Haltestellen beim Bürgerbus

Hier entsteht an der Mozartstraße, direkt gegenüber dem Altenheim, die neue Haltestelle Schumannstraße. Weiter geht es über die Mozartstraße bis zur Bachstraße. Dort wird die neue Haltestelle Händelstraße eingerichtet. Im Einmündungsbereich Händelstraße / Am Vogelskamp entsteht die neue Haltestelle „Haus der Begegnung“, in direkter Nähe zur gleichnamigen Einrichtung. Von dort aus führt der bekannte Weg weiter in Richtung Stadtzentrum.