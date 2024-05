Großbaustelle in Mettmann kommt voran Neue Umleitungen im Bereich der Goethestraße

Erster Schritt hierzu: Ab Montag, 3. Juni, ändert sich im Bereich der Großbaustelle Goethestraße die Verkehrsführung. Die Düsseldorfer Straße wird zwischen der Einfahrt zum Kreisgebäude I und der Kreuzung mit der Goethestraße zur Einbahnstraße in Richtung Stadtmitte. Die Durchfahrt ist dann nur noch aus Richtung Am Kolben möglich. Die Einbahnstraße kann stadtauswärts in Richtung Am Kolben über die Goethestraße und die Bismarckstraße umfahren werden.