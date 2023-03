Chaos durch Elterntaxis in Mettmann Wendehammer wird wegen Kita-Öffnung neu gestaltet

Gute Nachricht für alle Eltern mit kleinen Kindern: Die neue Kindertageseinrichtung an der Spessartstraße wird nach Ostern ihren Betrieb aufnehmen. Sechsgruppig ist die neue Einrichtung in Trägerschaft der Windrose geplant. Mulmig wird den Nachbarn angesichts der Tatsache, welch zusätzliches Verkehrsaufkommen die Inbetriebnahme nach sich zieht. Denn nicht jedes Kind kann von seinen Eltern zu Fuß oder per Fahrrad gebracht und abgeholt werden. Befürchtet wird weiteres Chaos durch Elterntaxis. Und das ist schon immens durch Helikoptereltern von Grundschülern der Astrid-Lindgren-Schule.