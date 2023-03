Post in Mettmann Neue Packstation an der Talstraße

Die Deutsche Post DHL baut ihr Netz an Paketautomaten aus. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es eine neue DHL Packstation an der Talstraße 10 in Mettmann in Betrieb genommen. Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasse 136 Fächer und erweitere somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs.