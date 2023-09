Neues Angebot für Frauen im Kreis Mettmann Hilfe nach der Trennung

Regelmäßig treffen sich Frauen, die Single wider Willen sind, zunächst zu folgenden Terminen jeweils Dienstag in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr im „Statt-Laden“ des SKFM Mettmann an der Neanderstraße 68 schräg gegenüber des Rathauses. Die erste Zusammenkunft ist für den 17. Oktober geplant. Weitere Verabredungen können an den Dienstagen 31. Oktober, 7. November, 21. November sowie 5. Dezember zur kostenfreien Teilnahme per E-Mail an frauenberatung@skfm-mettmann.de oder unter der Telefonnummer 02104 1419232 vereinbart werden.