Altersmedizin in Mettmann Mit dem Blick für den ganzen Menschen

Wie lange möchte Rahime Gök-Manay (55) leben? Und vor allem – was tut sie dafür? Die indiskreten Fragen gehen an eine Spezialistin: Dr. med. Rahime Gök-Manay ist seit dem 1. Oktober die neue Chefärztin für Geriatrie, für Altersmedizin, am Evangelischen Krankenhaus Mettmann (EVK). Auf die erste Frage antwortet sie nicht mit einer Zahl, sondern sagt: „Ich möchte so lange wie möglich selbstbestimmt leben.“ Und dafür achtet sie auf ihre Ernährung – „ausreichend trinken und eine eiweißreiche Kost“, auf Bewegung – „da müsste ich mehr für mich tun“ und auf soziale Kontakte. Die Aufzählung wird später noch eine Rolle spielen.