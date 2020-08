Bauvorhaben in der Mettmanner Oberstadt : Neubauten erinnern an Alte Posthalterei

Mettmann Im hinteren Teil entstehen zwei Einfamilienhäuser mit einer Wohnfläche von 180 bis 190 Quadratmetern. An der Oberstraße wird ein weiteres Haus errichtet. Hier werden Merkmale der Fassade des alten Gebäudes übernommen.

Auf dem Gelände an der Oberstraße in Mettmann bricht eine neue Epoche an. Bürgermeister Thomas Dinkelmann ist „froh, dass wir für die Alte Posthalterei einen Investor gefunden haben, der mit dem richtigen Gespür und mit großem Sachverstand Häuser in unserer Oberstadt errichtet. Sie werden sich hervorragend in die historische Kulisse einfügen.“ Dinkelmann begleitet den Fortschritt der Arbeiten an der Oberstraße. Architekt Karl Josef Stamm, verantwortlich für die Gesamtplanung, und Thomas Dinkelmann haben sich jetzt auf der Baustelle getroffen. Der größte Teil der alten, maroden und teilweise einsturzgefährdeten Gebäude ist bereits abgetragen.