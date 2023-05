Eiszeitwelten zum Spielen Rick Springer entwickelt neue App für Museum

Mettmann · Kostenfrei gibt es das neue Mobile-Game in den gängigen App-Shops. Das Spannendste an der App ist, dass sie komplett außerhalb des Museums gespielt werden kann. So werden digitale Stärken genutzt.

16.05.2023, 11:21 Uhr

Wie wäre es, in einer Welt, die von Mammuts, Riesenhirschen und Wollhaarnashörnern bevölkert ist zu leben? Rick Springer macht es möglich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Eine coole App zu finden, die Kinder flasht, ist manchmal nicht so leicht. Was Eltern gefällt, findet der Nachwuchs fade, was die jungen Leute begeistert, macht den Erziehungsberechtigten nicht immer Freude. Rick Springer – im Neanderthal Museum nicht bloß wissenschaftlicher Mitarbeiter, sondern auch im Sektor Publikumsforschung tätig – ist der Spagat gelungen. Mit der App „Eiszeitwelten“ macht er die Eiszeit erlebbar.