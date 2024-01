Bildung im Kreis Mettmann Bei Anruf: Neandertaler

Wer teilnehmen möchte, muss sich zuvor anmelden. Die Teilnahme selbst bleibt kostenfrei. Die Anmeldung zur telefonischen Führung erfolgt per Mail an buchung@beianrufkultur.de oder via Telefon 040 20940436. Interessierte erhalten am Tag vor der Führung die telefonischen Zugangsdaten und wählen sich am Veranstaltungstag telefonisch in ein Konferenzsystem ein.