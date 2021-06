Urlaub für Kinder in Mettmann : Ferienbespaßung mit Pfiff und Verstand

Selbstverständlich bietet in den Sommerferien das Neanderthal Museum kluges Entertainment für Kinder. Foto: Neandertalmuseum

Mettmann Urlaub zu Hause kann eine fabelhafte Sache sein. Damit es vor allem dem Nachwuchs nicht langweilig wird, hier einige Tipps für abwechslungsreichen Ferienspaß daheim. Die Vorschläge zeigen: Oft liegt das Gute wirklich nah.

Manches bleibt sogar in einer Pandemie genau so, wie es immer war: Kinder freuen sich auf die große Pause namens Sommerferien. Allerdings haben nicht alle Erziehenden parallel zu ihrem Nachwuchs frei, manche fürchten die derzeit stabile Inzidenz als Ruhe vor dem Sturm und wollen deshalb nichts riskieren, also nicht verreisen. Deshalb ist der Urlaub vor der eigenen Haustür wieder so beliebt. Mit pfiffigen Angeboten werden die großen Ferien zum Supersommer. Hier eine Auswahl:

Bauspielplatz Überm Bauspielplatz weht jetzt die Piratenflagge. Wer mit Freibeutern à la Käpt’n Sparrow in See stechen will und dabei für den Schutz der Umwelt, Lebewesen und Pflanzen kämpfen möchte, kann sich anmelden. Das Jugendamt hat den Sommerferienspaß für Nachwuchs-piraten zwischen sechs und 14 Jahren konzipiert. Wie im vergangenen Jahr stehen die Bereiche Nachhaltigkeit und Ökologie im Mittelpunkt. Dazu werden auf dem Bauspielplatzgelände spannende Spiel- und Lernangebote zu Umweltthemen ausprobiert. Schwerpunktthema ist diesmal das Ökosystem Meer. In der Zeit vom 5. Juli bis 13. August öffnet der Bauspielplatz für 50 Kinder pro Tag seine Türen auf dem Bolzplatz des Konrad-Heresbach-Gymnasium.

Über dem Bauspielplatz soll diesmal die Piratenflagge wehen. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Um möglichst vielen Kindern unter der besonderen Corona-Situation dieses Ferienerlebnis zu ermöglichen, kann jedes Kind nur für eine Woche angemeldet werden. Eine Anmeldung ist ab Samstag über eine auf der Homepage www.mettmann.de hinterlegte Online-Adresse oder persönlich ab dem 5. Juli vor Ort an der Bauspielplatz-Info möglich. Entsprechende Formulare für die Anmeldung gibt es ebenso wie viele weitere Informationen auf der städtischen Homepage.

ME-Sport bietet mit Zapp Zarap zwei Zirkus-Camps für verschiedene Altersstufen an. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Stadtranderholung Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ bietet die Diakonie in den ersten drei Wochen der Sommerferien eine Stadtranderholung mit vielen verschiedenen Aktionen und Angeboten für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Der ganztägige Betreuungsplatz, von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, umfasst neben einem abwechslungsreichen Programm auch ein warmes Mittagessen. Alle Infos gibt es fernmündlich unter 02104-2335311.

Die Stadtranderholung der Diakonie lädt wieder an die Donaustraße zu Spiel und Spaß ein. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Sport Echte Abenteuer, Sport inklusive, bietet der Verein. Im Angebot sind verschiedene Camps zu den Themen Fußball, Zirkus sowie ein Angebot für Kita-Kinder. Und weil das alles tolles Entertainment ist, gibt es nur noch wenige Restplätze. Beispielsweise beim Zirkus 2.0, bei dem es in der Manege um Kreativität, Teamwork und individuelles Training geht. Das Zirkuszelt wird dafür in der sechsten Ferienwoche, also vom 9. bis 14. August, für 12- bis 15-Jährige täglich 12 bis 16 Uhr an der Goethestraße 35 aufgestellt. Trainiert werden Artistik und Akrobatik, ein bisschen Kunst und viel Magie von qualifizierten Übungsleitern sowie den erprobten Zirkuspädagogen von ZappZarap.

Gleiche Stelle, gleiche Welle gibt es ein adäquates Angebot für jüngere Kinder im Alter von sieben bis Zwölf Jahren. Sie erarbeiten ihre eigene Show ebenso mit Übungsleitern und ZappZaraplern täglich von 10 bis 16 Uhr. Mitzubringen sind Lunchpaket und Sportsachen für Drinnen und Draußen.

Als jüngste werden die Kita-Kids bespaßt, in der Zeit vom 26. bis 30. Juli, 8 bis 14.30 Uhr, sind noch Plätze frei. Lese-, Bau- und Bastelecke gehören zum Grundangebot, die Eroberung der Mettmanner Spielplätze ist angesagt und viel, viel Sport steht auf dem Programm. Kontakt und alle Infos telefonisch 02104-976006 und via www.me-sport.de.

Neanderthal Museum Im Neandertal ist grundsätzlich was los, jetzt bietet das Neanderthal Museum für junge Abenteurer und Nachwuchs-Entdecker eine spannende Zeit mit ganztägiger Ferienbetreuung für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren an. Die Kinder können einzelne Tage oder gleich eine komplette Woche mit Spaß, Bewegung und intelligenten Beschäftigungen im Museum, in der Steinzeitwerkstatt und im Wald buchen.