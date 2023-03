Osterferien in Mettmann Auf eine Tagestour zum Vulkanausbruch

Neben den Tagesveranstaltungen bietet das Museum in den Ferien auch zweistündige Workshops an, die ganz im Zeichen der Steinzeit stehen. Am Mittwoch, 5. April, (13 bis 15 Uhr) können die Kinder in der Steinzeitwerkstatt die Geheimnisse des Feuersteins kennenlernen. Dieser war für das Überleben in der Steinzeit von großer Bedeutung. Mit Feuersteinen konnten die Menschen in der Steinzeit nicht nur Feuer machen, sondern auch Fell, Leder oder andere harte Materialien durchtrennen. Im Workshop lernen die Kinder die Möglichkeiten des Feuersteins kennen, fertigen ein Steinzeitmesser an und gravieren Bilder in Schiefer.