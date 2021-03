Kostenpflichtiger Inhalt: Naturlehrpfad in Mettmann : Stadtwaldkids pflanzen Jahresbaum

2020 war es eine Robinie, die die Stadtwaldkids, hier mit dem damaligen Bürgermeister Thomas Dinkelmann, in die Erde brachten. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Es hat Tradition, dass Stadtwaldkids und Aule Mettmann am letzten Samstag vor Ostern gemeinsam den Baum des Jahres pflanzen. Am 27. März ist es eine Stechpalme, die in die Erde kommt. Die Stadt Mettmann stiftet eine Kirschpflaume.