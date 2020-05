Badevergnügen in Mettmann : Öffnung des Naturfreibades steht noch immer nicht fest

Mettmann Sonnenanbeter, Wassernixen und Schattensucher freuen sich auf die Wohlfühltemperaturen, die rund um die Pfingstfeiertage angesagt sind. Auf einen besuch im Naturfreibad müssen sie noch verzichten - es ist noch nicht geöffnet.

Passend zum Pfingstwochenende sind vorsommerliche Wohlfühltemperaturen prognostiziert. Während in Nachbarstädten schon in die azurblauen Wellen der Bäder gesprungen werden kann, bleibt das Fans des Naturfreibads noch verwehrt.

„Die Stadt arbeitet mit Hochdruck an einem Konzept, das Naturfreibad so schnell wie möglich zu eröffnen“, bestätigt Thomas Lekies aus dem Büro des Bürgermeisters zu den aktuellen Vorbereitungen. Bekanntermaßen sind die immer umfassend, jetzt durch die Auflagen in der Corona-Pandemie aber nochmals strikter. „Die Stadt orientiert sich bei der Umsetzung der Schutzvorgaben am Beispiel des Bads in Düsseldorf-Lörick.