Freizeit in Mettmann : Naturfreibad bereitet sich auf Saison vor

Die Vorbereitungen zur Eröffnung der Siaison 2021des Naturfreibads sind angelaufen. Läuft alles glatt, kann ab Juni die Anlage – wie im vergangenen Jahr – genutzt werden. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Jeden Sommer strömen tausende Mettmanner und Gäste aus anderen Städten in das schönste Freibad der Region. Jedenfalls war das in den Jahren vor Corona so. Nun bereitet das Bäder-Team alles für die neue Saison vor. Von der keiner weiß, wann sie unter welchen Auflagen beginnt.