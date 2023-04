Zukunftsausschuss in Mettmann Nachwuchs plant eigene Projekte

Mettmanner Jugendliche aufgepasst: Ihr habt Lust, etwas in Mettmann zu verändern? Ihr wollt ein eigenes Projekt auf die Beine stellen? Dann gibt es jetzt die Möglichkeit dazu. Am heutigen Samstag, 22. April, findet von 14 bis 18 Uhr der erste Zukunftsausschuss des Zukunftspaketes im Mehrgenerationenhaus, Am Königshof 17-19, statt. Der Zukunftsausschuss bietet die Möglichkeit, Wünsche und Vorstellungen für Projekte in Mettmann selber zu planen und umzusetzen. Gemeinsam mit den Fachkräften der Jugendförderung könnte dies gelingen.