Praxisaufgabe in Mettmann Neuer Leerstand in der Innenstadt

„Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge, damals hatte ich keine Ahnung, was es bedeutet, in die Selbstständigkeit zu gehen“, erzählt die Mutter von zwei Söhnen. 1981 kam die Unternehmerin nach Mettmann, war zunächst im Therapiezentrum des EVK Mettmann. „Wilfried Jörke, der meine aktuelle Praxis im Vorfeld betrieben hat, ließ über eine gemeinsame Patientin ausrichten, dass er mich gerne als Nachfolgerin für seine Räume hätte. Ich habe mich kopfüber in die Selbstständigkeit begeben.“