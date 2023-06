Evakuierung in Mettmann Gas und Bremse verwechselt – Nachbarin rammt Loch in Hauswand

Die Frau stand in ihrer Küche am Herd. „Plötzlich gab es einen einzigen großen Knall und es staubte sehr stark“, erinnert sie sich am Mittwochabend, zwei Stunden nach dem Unfall. Am Roseneggerweg in Metzkausen ist eine 66-jährige Nachbarin mit einem SUV aus der gegenüberliegenden Ausfahrt rangiert, hatte laut Polizei Gas mit Bremse verwechselt, war plötzlich mit hohem Tempo rückwärts durch den schmalen Vorgarten gerumpelt und in die Fassade der Doppelhaushälfte gekracht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.