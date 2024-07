Nach „Schockanruf“ in Mettmann 81-Jährige um 100.000 Euro betrogen

Er redete scheinbar derart geschickt auf die Seniorin ein und setzte sie durch clevere Gesprächsführung so unter Druck, dass die Frau in den Folgetagen gleich mehrfach ihre Bank aufsuchte. Dort hob sie Geld ab, um Gold zu erwerben. Anschließend übergab die Frau dann ihr Geld und die Goldbarren an ihrer Wohnungstür an einen Abholer, ehe ihr am Freitag dämmerte, Opfer eines Betrugsdeliktes geworden zu sein, berichten die Beamten. Insgesamt entstand für die Seniorin dadurch ein Vermögensschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro.