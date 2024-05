So geht es nach dem Feuer weiter Betrieb S28 nach Brand eingeschränkt

Das stark beschädigte Fahrzeug stehe dauerhaft nicht zur Verfügung und verschärfe so die derzeit ohnehin angespannte Fahrzeugsituation, so die Regiobahn. Deshalb wird die S28 bis zum 17. Mai montags bis freitags tagsüber zwischen Kaarster See und Mettmann Stadtwald in einem 20/40-Minutentakt verkehren. Die ausfallende Fahrt wird durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt, die stündlich zwischen Kaarster See und Neuss Hbf sowie zwischen Düsseldorf-Gerresheim und Mettmann Stadtwald mit allen Unterwegshalten pendeln. Außerdem werden bis zum 2. Juni alle Fahrten zwischen Mettmann Stadtwald und Wuppertal Hbf durch Busse ersetzt. Infos gibt es unter unter www.regio-bahn.de.