15-Jähriger schwer verletzt Nach Angriff auf jungen Ukrainer in Mettmann geht Polizei Hinweisen nach

Der Jugendliche hatte sich am späten Samstagabend in einem Imbiss aufgehalten. Dort geriet er nach ersten Erkenntnissen der Ermittler mit einem ihm unbekannten Mann in Streit. Die Polizei hatte am Dienstag von fremdenfeindlichen Äußerungen des Täters berichtet. Der Täter solle „Heil Hitler“ gerufen haben, sagte die Polizeisprecherin dazu am Mittwoch. Dann habe der Täter dem Jugendlichen mit einem Gegenstand plötzlich gegen den Kopf geschlagen und sei davongelaufen. Zur Tatwaffe äußerte sich die Polizei zunächst noch nicht. Der Staatsschutz ermittelt.