Leben in Mettmann : Mutter aus Mettmann will Selbsthilfegruppe gründen

Mutter aus Mettmann will Selbsthilfegruppe gründen

Leben in Mettmann

Arbeiten in der Selbsthilfekontaktstelle Kreis Mettmann (v.l.): Sabrina Koschack, Beate Reich, Sabine Kübler und Semra Yildiz-Can. Foto: Kreis Mettmann

Mettmann Sie möchte den Bedürfnissen ihres Kindes mit Handicap jederzeit gerecht werden. Doch diese permanente Pflege ist herausfordernd. Zum Austausch möchte eine Mutter aus Mettmann eine Selbsthilfegruppe gründen.

Die Mutter lässt keinen Zweifel daran, dass sie für ihren Sohn da ist und ihm das gibt, was er benötigt. Doch sie wünscht sich seit längerer Zeit Kontakt zu Menschen, die in einer ähnlichen Situation leben und mit denen Sie sich in einer Gruppe austauschen kann. Vor allem das teilweise aggressive und sehr ungeduldige Verhalten ihres Sohnes – auch ihr gegenüber – bringt für die Mutter eine hohe Belastung mit sich.