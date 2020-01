Nach Urteil des Verfassungsgerichtshofs : Mettmann muss zwei Wahlbezirke neu zuschneiden

Für die Kommunalwahl 2020 müssen viele Städte ihre Wahlkreise neu zuschneiden. Foto: dpa/Ina Fassbender

Mettmann Das Urteil des NRW-Verfassungsgerichtshof macht eine Neueinteilung erforderlich. Ausschuss segnet Ende Januar ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(arue) Für die Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, müssen nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs in Münster die Städte in NRW ihre Wahlbezirke teilweise neu ordnen. Wie Christian Barra, Sprecher der Stadt Mettmann, auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, sind im Kreis Mettmann offenbar sieben Kommunen betroffen. Auch in der Stadt Mettmann muss demnach der Zuschnitt zweier Wahlbezirke verändert werden. Ende Januar müsse das Ergebnis dann der zuständige Ratsausschuss absegnen. Damit liegt die Stadt Mettmann im vorgegebenen Zeitrahmen: Bis zum 29. Februar müssen die Kommunen den Zuschnitt ihrer Wahlbezirke überprüfen. Das gibt Paragraf vier des Kommunalwahlgesetzes vor.

Warum ist ein Neuzuschnitt nötig? Auslöser für die Neuordnung ist das Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur Stichwahl. Wie unsere Redaktion bereits berichtete, hat das Gericht die bei Bürgermeisterwahlen abgeschaffte Stichwahl wieder eingesetzt. Doch das Urteil beinhaltet noch einen zweiten Aspekt: die Einteilung der Wahlbezirke.

Was hat es damit auf sich? Grundsätzlich gilt: Jede Stimme im Gemeindegebiet muss gleich viel Gewicht haben. Das klappt aber nur, wenn die Wahlbezirke so zugeschnitten sind, dass sie annähernd gleich groß sind. Wäre das nicht so, würde ein Kandidat in einem kleinen Wahlbezirk wesentlich weniger Stimmen brauchen als in einem großen, um ihn für sich zu gewinnen. Bislang galt, dass die Zahl der Wähler in einem Bezirk – bezogen auf die durchschnittliche Einwohnerzahl mit deutscher und EU-Zugehörigkeit aller Bezirke – um 25 Prozent nach oben oder unten abweichen darf. Der Verfassungsgerichtshof hat jetzt aber lediglich eine Obergrenze von 15 Prozent als zulässig erklärt.

Was bedeutet das? Zwei Bezirke Mettmanns müssen daher jetzt neu zugeschnitten werden, heißt es aus dem Rathaus. In Erkrath hingegen „liegen alle Wahlbezirke innerhalb des zulässigen Korridors“, berichtet Thomas Laxa, Sprecher der Stadt Erkrath. Damit können die Verfahren zur Kandidatenaufstellung in den Wahlbezirken „bereits zum jetzigen Zeitpunkt rechtssicher durchgeführt werden“, sagt Laxa. In Mettmann ist dies erst dann der Fall, wenn der Kommunalwahlausschuss am 28. Januar getagt hat.

Worauf muss der Wähler achten? Wähler sollten sich ihr Wahllokal merken, das auf der Benachrichtigungskarte aufgeführt ist, denn es hat sich womöglich geändert.

(arue)