Musikfestival in Mettmann : „Ganz Mettmann hat gebebt“

Das Open Air Festival „ME against Racism“ begeisterte die Mettmanner mit Musik und Einlagen, hier der Hip Hoper Dijay aus Limburg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Musikfest „ME against racism“ zeigt, was Musik, Tanz und Literatur gegen Ausgrenzung bewirken können – Nur einer hat zur Überraschung aller gefehlt: die Jugend.

Rock, Rapp, Hip-Hop, Poesie – mit Musik, Tanz und Literatur gegen Ausgrenzung jeder Art setzte die Veranstaltung „ME against racism“ am Wochenende ein weithin hörbares Zeichen. Dauerregen mit Gewitter trotzen leider nicht so viele Mettmannerinnen und Mettmanner, wie diese Veranstaltung auf dem Sportplatz an der Laubacher Straße verdient hätte. „Wenn ich es nicht erleben würde, könnte ich es kaum glauben, dass so ein Event in Mettmann möglich ist,“ zeigte sich ein Besucher am Samstagabend gleichermaßen „geflasht und erstaunt“, was Markus Klier vom Mehrgenerationenhaus mit Unterstützung des Vereins „TMK“ (Musik-Tanz-Kultur) aus Duisburg an geballter künstlerischer Qualität und Vielfalt die Bühne brachte.

Stand der Freitagabend, an dem rund 350 Besuchende, eingehüllt in kompostierbare Regencapes, die reizenden Absatz an den Info-Ständen der beteiligten Organisationen (siehe Info-Kasten), Bands aus dem Genre Rock abfeierten, fand am Samstag zunächst einen Contest mit 13 Nachwuchstalenten statt. Abends gaben sich bereits arrivierte Vertreter der Szene aus ganz Deutschland ein Stelldichein auf der Bühne. Mit einer Lesung und einer Podiumsdiskussion endete das großartige dreitägige Event, das ein unüberhörbares Zeichen setzte gegen Rassismus und gesellschaftliche Ausgrenzung jeder Colour setze.

Info Wie man mit Rassismus umgehen sollte Veranstaltet wurde der dreitägige Event „ME against racism“ von Markus Klier vom Mehrgenerationenhaus Mettmann gemeinsam mit dem Kreisintegrationszentrum Mettmann, Stage ME (Rock-Programm), TMK Duisburg (Hip-Hop, Rapp-Programm), Kreisstadt Mettmann, NRW weltoffen, Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus oder Bündnis für Toleranz. Weitere Informationen hierzu: www.me-against-racism.com.

Markus Kier, der den Event mit viel Herzblut und dank seiner Kontakten zu hochkarätigen Vertretern der Genres Rock, Hip-Hop und Rapp organisierte, zeigte sich am Samstagmittag noch immer hoch zufrieden mit dem Konzert am Vorabend. „Die Bühne hat echt gebebt, ganz Mettmann war am Beben“, so sein Kommentar, der von „Wiederholungsbesuchern“ am Samstagabend bestätigt wurde. „Zwar war es gestern mehr unsere Musikrichtung. Mir hat gestern die kolumbianische Band Doctor Krapula und B6BBO aus Berlin am besten gefallen“ bekannte Caroline Hanten, die mit ihren Söhnen Lutz, 11 Jahre, und dem siebenjährigen Bruno, erneut gekommen war. „Dass endlich mal in Mettmann so ein toller Event geboten wird, ist allemal Grund auch heute gekommen zu sein.“

Solche Live-Veranstaltungen habe sie, seitdem sie vor acht Jahren nach Mettmann gezogen sei, vergeblich gesucht. Auch ihr Partner Jonas Winter, der aus Mettmann stammt und seine Söhne, den zwölfjährigen Justus und den drei Jahre jüngeren Felix, dabeihatte, pflichtete Hantens Einschätzung bei: „Daher frage ich mich jetzt doch, wo sind denn die Jugendlichen aus Mettmann. Die müssten es doch cool finden, dass und was hier los ist.“

Während sich die vier Jungen mit Give-aways von den Info-Ständen eingedeckten, erstanden Mama Caroline und Papa Jonas nach dem Auftritt bei der aus Berlin angereisten Hip-Hoperin Lena Stöhrfaktor T-Shirts und eine CD als Erinnerung an deren fulminanten Auftritt ab. Sie begeisterte mit klugen Texten, atemberaubend schnell gesungen, in denen sie mal Mobbing, mal rechte Gesinnung oder die Auswüchse eines ungebremsten Kapitalismus anprangerte. Auch ihren Rapper-„Kollegas“ hielt sie den Spiegel vorhielt, die mit frauenverachtenden oder Minderheiten bloßstellenden Texten Geld scheffeln würden: „Nur weil Ihr seit 20 Jahren Scheiße rappt, seid Ihr keine Legenden“, so Lena Stöhrfaktors Urteil. Auch diese Textzeilen fanden sich in ihren Lieder: „King wie weiß, King wie militant, King wie Nazi und der Verfassungsschutz steht Schmiere“.

Am Samstagnachmittag hatte beim „Hip-Hop Dance Contest“ der Nachwuchs im Alter von sieben bis 15 Jahren, mal solo, mal zu zweit oder als Formation gezeigt, welche Schritte, Drehungen und Sprünge sie draufhaben, zum Teil erst nach einem Jahr Training. Organsiert hatte diesen Wettbewerb ebenfalls der Verein „Tanz-Musik-Kultur“, kurz TMK, bei dem alle trainieren. Gründer und Tanzlehrer Neso (Salijevic) aus Duisburg, der bereits 2014 das erste Mal von Markus Kier eingeladen worden war, moderierte souverän und mit viel Anteilnahme die Darbietungen. Er hatte auch für die kompetent besetze Jury gesorgt: sein Bruder Dino, ebenfalls Mitgründer, Tänzer und Lehrer im TMK, sowie die bekannten Hip Hoper Samet aus Berliner, Dijay aus Limburg und Queenwho aus Bremen. Sie vergaben nach den Auftritten in Sachen Performance und Technik Punkte jeweils zwischen eins und zehn.