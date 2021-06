Musikschüler erfolgreich bei „Jugend musiziert“ : Mettmanner Schlagwerker gewinnen

Mettmann Alexandre Hourani und Nils Häusgen ließen bei Jugend musiziert alle hinter sich. Die beiden elfjährigen Musikschüler machten mit ihrer guten Platzierung Reklame für Mettmann als Stadt der Schlagzeuger.

Musikschullehrer Wolfgang Wölke war mächtig stolz, dass zwei seiner Schlagzeugschüler den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ gewonnen haben. Besonders bemerkenswert ist die glanzvolle Platzierung in Zeiten der Pandemie, in denen normales Üben gar nicht möglich war. Alexandre Hourani und Nils Häusgen, beide 11 Jahre alt, konnten sich 23 der begehrten 25 Punkte sichern und gingen damit als Sieger vom virtuellen Podium.

Alexandre hat bereits mit vier Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen, zunächst noch im Kindergarten mit kleinen Trommeln und einem Kinderschlagzeug. Er wollte seinem Vater nacheifern, der ein begeisterter Rockmusik-Anhänger ist. Mit sechs Jahren kam der gebürtige Libanese zu Wolfgang Wölke in die Schlagzeugklasse der Musikschule und ist mit seinen elf Jahren zu jung, um am Bundeswettbewerb teilnehmen zu können.

Für „Jugend musiziert“ mussten die beiden Jungen im Keller der Musikschule jeweils mit dem Marimbaphon ein Video aufnehmen, von A bis Z in einem Durchgang bespielt, ohne Unterbrechung. Und wie früher auf der Schreibmaschine bedeutet das, dass wenn in der letzten Zeile ein Fehler passiert, die ganze Seite komplett neu geschrieben werden muss – also das ganze Stück neu gespielt werden musste. Weitere kleine Patzer waren spontane Lachanfälle bei der Ansage, weshalb dann ebenfalls alles auf Anfang ging. Letztlich aber lief alles großartig, wie das Ergebnis beweist. „Wenn diese Instrumentengruppe weiter so erfolgreich ist“, freut sich Lehrer Wolfgang Wölke, „dann wird aus Mettmann die Stadt der Schlagzeuger.

Jetzt freuen sich die Jungen auf die Sommerferien, die sie mit ihren Familien verbringen. Alexandre will mit Eltern und Geschwistern in den Libanon fliegen, um dort Großeltern und andere Verwandte endlich mal wieder zu sehen und Nils Familie will die für den vergangenen Sommer geplante Reise nach Namibia nun in diesem Jahr antreten. Mit neuer Energie und Inspiration geht es dann zurück an die Schlagzeuge.