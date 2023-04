Chöre in Mettmann Musik rund um die Feiertage

Musikalisch werden die Ostertage in Mettmann von Regionalkantor Matthias Röttger begleitet. „Sie werden in den katholischen Gemeinden kirchenmusikalisch besonders festlich gestaltet“, informiert er. In der „Messe vom Letzten Abendmahl“ am Gründonnerstag, 6. April, von 20 Uhr an in der Kirche St. Thomas Morus sowie am Karfreitag, 7. April, zum Nachmittagskonzert von 15 Uhr an in St. Lambertus singt das Vokalensemble zeitgenössische Chorliteratur.