Neandertal Jungtarpan bereichert das Wildgehege

Am Wochenende ziehen die Tarpane auf eine höher gelegene Wiese, wo sie vom Wanderweg aus nicht zu sehen sind. Dort kann sich der kleine Hengst in Ruhe an das Neandertal gewöhnen und sich in seine Herde integrieren. Tarpan-Pferde sind ursprünglich eurasische Wildpferde, die in ihrem wilden Ursprungstyp ausgestorben sind und heute in Form von Rückzüchtungen vorkommen.