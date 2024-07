Abenteuerwoche im Neandertal Auf den Spuren der Steinzeit

Auf wilde Safari zum Eiszeitlichen Wildgehege geht es am Mittwoch. Die dort entdeckten wilden Tiere können später als Tonfiguren nachgeformt werden. Natürlich darf auch ein Besuch beim Mammutbaby und den Neandertalern im Museum nicht fehlen, bei dem echte Mammutfossilien in die Hand genommen werden dürfen. Gemeinsam mit einem Eiszeitexperten tauchen die Kinder am Donnerstag in das spannende Leben der grönländischen Menschen ein, bestaunen den großen Wal, wie er aus dem Wasser springt und das Walross mit seinen großen Stoßzähnen. Aus Birkenrinde wird eine coole Schneebrille gefertigt oder ein Eisbär geschnitzt. Außerdem werden Bolas gebaut, Jagdwaffen der Inuit, die auf der Schießbahn ausprobiert werden.