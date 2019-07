Mettmann : Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Traktor

Mettmann/Erkrath Ein 60-jähriger Mann aus Heiligenhaus ist am Montagabend in Mettmann tödlich verletzt worden. Seine Frau erlitt schwerste Verletzungen, mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilte ereignete sich der Unfall auf der Straße am Südring. Gegen 20.40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Erkrather mit seinem Traktor den Südring in Richtung Talstraße. In Höhe der Einmündung Diepensiepen beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hinter dem Traktor fuhr, gemeinsam mit seiner 57 Jahre alten Ehefrau, der 60-Jährige auf seinem Motorrad. Ermittlungen der Polizei zufolge scherte der Heiligenhauser dann vor der Einmündung zur Straße "Diepensiepen" aus, beschleunigte und wollte den Traktor überholen. Gleichzeitig setzte der Traktorfahrer jedoch seinen Blinker, verlangsamte auf Schrittgeschwindigkeit. Beim Einbiegen in den „Diepensiepen" kam es dann zu dem Unfall. Durch die Wucht der Kollision stürzten der Motorradfahrer und seine Sozia zu Boden. Vor Ort leistete der Traktorfahrer umgehend Erste Hilfe, teilte die Polizei mit. Während die 57-Jährige zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde, erlag ihr Mann noch am Unfallort der Schwere seiner Verletzungen. Mittlerweile ist die Frau außer Lebensgefahr. Der Traktorfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.