Gefahrenkreuzung Talstraße/Breitestraße in Mettmann Junger Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 19 Jahre alter Motorradfahrer auf der Kreuzung Talstraße/Breitestraße. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am Montag gegen 21.35 Uhr. Ein 32-jähriger Velberter sei mit seinem Seat Leon auf der Talstraße in Richtung Bahnstraße unterwegs gewesen. Er beabsichtigte, an der Einmündung zur Breite Straße nach links abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorradfahrers. Der Seat und das Motorrad der Marke Yamaha stießen zusammen. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt zu Fall. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Den Schaden beziffert die Polizei auf 3500 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde Kreuzungsbereich Breite Straße/Talstraße gesperrt.