Religion in Mettmann Moschee-Gemeinde öffnet ihre Türen zum Nachbarschaftsfest

Tatsächlich hatte die Gemeinde – am Beginn des ersten Corona-Lockdowns – nach einem via Lautsprecher übertragenen Muezzin-Ruf gefragt. Bei einem Treffen mit Vertretern der Kreis- und der Stadtverwaltung war ein solcher Ruf testweise erklungen. Er war von der Lautstärke her so, dass keine Genehmigung notwendig gewesen wäre. Ob eine Stadt einen solchen Ruf überhaupt zu genehmigen hat, wird kontrovers diskutiert. Viele sehen den Muezzin-Ruf – vergleichbar dem Läuten von Kirchenglocken – durch die Religionsfreiheit im Grundgesetz legitimiert. Nach ihrer Lesart braucht es keine weiteren Genehmigungen.