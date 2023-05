Ausgezeichnetes Produkt aus Mettmann Mono-Besteck erhält weiteren Design-Preis

Mono-Geschäftsführer Wilhelm Seibel dazu: „Wir sind überwältigt von so viel positivem Feedback für Mono V. Solch hohe Design-Auszeichnungen in kurzer Zeit nach der Markteinführung eines neuen Produkts ist in unserer Firmengeschichte so noch nicht vorgekommen. Wir sind sehr froh, dass es uns gemeinsam mit dem Designer Mark Braun gelungen ist, das Mono Besteck des 21. Jahrhunderts zu entwickeln.“ Das bestätige auch das Votum der Jury, so Seibel weiter.