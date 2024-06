Besteckmanufaktur Mono lädt ein Aha-Erlebnisse bei einer besonderen Nachtschicht

Exklusive Einblicke in die Handarbeit der Besteckfertigung für Jung und Alt, ein breites Angebot an Speisen und Getränke, sowie bestes Frühsommerwetter. All das und noch mehr hatte die „Nachtschicht“ auf dem Gelände der Besteckmanufaktur des Unternehmens Mono am Freitagabend auf der Industriestraße in Mettmann zu bieten.