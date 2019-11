„Was wünschen Sie sich für 2020?“ : Mitreden bei der Mobilen Chefredaktion

Der stellvertretende Chefredakteur Horst Thoren (r.) steht bei der Mobilen Chefredaktion zu Gesprächen bereit. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Mettmann (arue) Auch die Rheinische Post gehört zu den Teilnehmern des Blotschenmarktes. Anlässlich seiner Eröffnung am Freitag lädt die RP zu einer Mobilen Chefredaktion ein. Sie läuft am 29. November von 16 bis 17 Uhr an der RP-Hütte, die die Nummer 12 trägt und unweit des Aufgangs Orthsgasse zu finden ist.

