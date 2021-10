Aktuelle Austellung im Kunsthaus Mettmann : „Blende 12“ zeigt von allem etwas

INFO

Name Hinter dem Namen verbirgt sich ein Kreis von Hobbyfotografen, die sich am 12.12.2012 zum ersten Mal zusammengefunden haben. Daher der Name einer nicht existierenden Blenden-Bezeichnung.

Konsens Das Ziel ist es, gemeinsam diesem Hobby nachzugehen, gegenseitig Tipps auszutauschen wie zu Bildbearbeitung oder Drucktechniken und gemeinschaftliche Exkursionen durchzuführen

Unternehmungen Seit 2013 führten Exkursionen zum Duisburger Innenhafen, Schloss Dyck und seiner Illuminationen, Düsseldorfer Ansichten und dem Flughafen Düsseldorf.

Ausstellungen (Auswahl) 2013 „Kirchen(Raum) im Café EinBlick, Mettmann, 2014 im Theater an der Niebuhrg, Oberhausen und Ausstellung 2019 „Küche im Detail“ im Café EinBlick, Mettmann.

Mitglieder Gisela Bendt (seit 2013),

Thomas Braun (seit 2021), Ulrich Manske, Birgit Schüz und Ute Wachter (alle drei Gründungsmitlieder), Andreas Wenzl (seit 2014) und Petra Witthöft-Manske (Gründungsmitglied) bilden gemeinsam die Gruppe Blende 12.