Spielen in Mettmann Mit Oma und Opa in die Steinzeit

Aufgrund der hohen Nachfrage bietet das Neanderthal Museum in den Osterferien einen zusätzlichen Workshop „Mit Oma und Opa in die Steinzeit“ an. Der Workshop wird am Donnerstag, 4. April, um 11 Uhr stattfinden. Großeltern, Eltern und Enkelkinder begeben sich auf eine Entdeckungsreise durch das Museum, treffen unter anderem das Neandertaler-Mädchen „Kina“ und lernen so einiges über das Leben in der Steinzeit.